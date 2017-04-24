Селена Гомес смогла побить собственный рекорд в Instagram
Фотография Селены Гомес, рекламирующей известный газированный напиток, одно время была самой популярной в сети Instagram. Снимок с певицей «лайкнуло» более 6,6 миллионов пользователей. Но вдруг совершенно неожиданно для Селены пальму первенства забрала себе Бейонсе, которая с помощью фотографии объявила о своей беременности. Этот пост исполнительницы собрал почти 11 миллионов «лайков», став тем самым безоговорочным лидером.
Но, соперничество продолжается и теперь Селена может снова вернуться себе титул.
Такое возможно благодаря её первому совместному селфи с бойфрендом, имя которого The Weeknd. Менее чем за неделю снимок получил 6,9 миллионов «лайков» и эта сумма продолжает увеличиваться (на момент написания заметки было 7,2 миллиона).
До Бейонсе Селена пока не дотягивает, но свой собственный рекорд певица уже смогла побить. Интересно, что первый миллион «сердечек» кадр собрал всего за час.
Впрочем, печалиться у Селены нет причин. Напомним, что Гомес остается самым популярным пользователем в Instagram: у звезды 118 миллионов подписчиков. В то время, как число фолловеров Бейонсе недавно перевалило за 100 миллионов.
Источник: 24news.com.ua