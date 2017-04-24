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Фотография Селены Гомес, рекламирующей известный газированный напиток, одно время была самой популярной в сети Instagram. Снимок с певицей «лайкнуло» более 6,6 миллионов пользователей. Но вдруг совершенно неожиданно для Селены пальму первенства забрала себе Бейонсе, которая с помощью фотографии объявила о своей беременности. Этот пост исполнительницы собрал почти 11 миллионов «лайков», став тем самым безоговорочным лидером.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Но, соперничество продолжается и теперь Селена может снова вернуться себе титул.

Такое возможно благодаря её первому совместному селфи с бойфрендом, имя которого The Weeknd. Менее чем за неделю снимок получил 6,9 миллионов «лайков» и эта сумма продолжает увеличиваться (на момент написания заметки было 7,2 миллиона).

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Апр 15 2017 в 6:04 PDT

До Бейонсе Селена пока не дотягивает, но свой собственный рекорд певица уже смогла побить. Интересно, что первый миллион «сердечек» кадр собрал всего за час.

Впрочем, печалиться у Селены нет причин. Напомним, что Гомес остается самым популярным пользователем в Instagram: у звезды 118 миллионов подписчиков. В то время, как число фолловеров Бейонсе недавно перевалило за 100 миллионов.

Источник: 24news.com.ua