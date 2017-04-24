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Во время участия в каких-либо концертах и публичных церемониях звезды предоставляют организаторам райдер, в котором прописаны все их требования вплоть до того, какого цвета должна быть мебель в гримерке. Стало известно, что написано в райдере Ксении Собчак, недавно родившей сына Платона.

Молодая мама предоставила свои требования организаторам ежегодной церемонии вручения «Премии Муз-ТВ», которая состоится 9 июня в Москве. Райдер знаменитости попал в редакцию сайта Life.ru. По информации СМИ, в этом году Ксения отличилась от всех других участников мероприятия – ведь ее требования заметно изменились и обойдутся организатором минимум в 4 тысячи евро.

В список Собчак вошло следующее: стол для визажиста и парикмахера белого цвета, красный планшет, отдельная детская комната для сына Платона площадью не менее 30 квадратных метров, смежная с ее гримерной, кроватка-маятник, пеленальный столик, гигиенические принадлежности. В перечне требований Собчак также дорогостоящие блюда из лучших ресторанов Москвы - роллы с хумусом, индейка, приготовленная по технологии су-вид, салат с киноа, безглютеновый хлеб и другое. Кроме того, Ксения потребовала тарелки белого цвета без рисунка и каемки, приборы из натурального металла, фарфоровые чашки, кофемашину Nespresso, отдельного менеджера и официанта.

Источник: Домашний Очаг