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51-летняя Синди Кроуфорд – супермодель 1990-х — рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг всего за две недели.

Сейчас модель весит 58 кг при росте в 177 см и, как признается Синди, оставаться в форме ей помогает диета "Зона", которая была разработана еще в 1995 году. Эта система предполагает пятиразовое питание небольшими порциями, а также сбалансированное меню.

Главный секрет этой диеты – низкокалорийный суп из белокочанной капусты. Его можно есть сколько угодно, при первых позывах голода. В рацион также входят свежие фрукты, обезжиренное молоко и йогурт, но не более одного раза в неделю. Мясо можно есть только приготовленное на пару. Под запретом, конечно, выпечка, консервы, газированные напитки и алкоголь.

Источник: Киноафиша