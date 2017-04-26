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фото: Instagram.com/buzova86

Несмотря на критику со стороны коллег и поклонников, Ольга Бузова продолжает строить карьеру певицы. 24 апреля телеведущая презентовала новую композицию «Улететь». Бузова похвасталась, что всего за 15 минут песня поднялась на первую строчку российского iTunes, а она сама стала первым российским артистом, чьи песни одна за другой становились лидерами этого чарта всего за один час.

Успех Ольги стал одной из тем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». Ведущий шоу Иван Ургант прокомментировал рекорд Бузовой в свойственной ему ироничной манере.

«О чем это говорит? О том, что в нашей стране все в порядке с музыкальным вкусом. Каким был хорошим, таким и остался. Благодаря этому Ольга сможет поверить в себя и уехать на Запад… И важно, что если человек уедет на Запад, то утечки мозгов не произойдет», — съязвил Иван.

Похоже, насмешки Урганта Ольгу совсем не обижают. Напротив, телеведущая посмеялась вместе с ним и опубликовала отрывок передачи в Instagram. «Приятно знать, что Иван Ургант следит за моим творчеством», — подписала ролик Бузова.