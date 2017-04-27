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В январе 52-летняя Алена Апина презентовала откровенный клип на песню «Близость». В ролике певица демонстрировала тело в сексуальном нижнем белье. Тогда артистку обвинили в пошлости и вульгарности, однако это не остановило Алену и она начала работу над новым провокационным видео.

Кадры из клипа «Близость»

26 апреля состоялась премьера клипа на песню «Девушка Бонда». На этот раз в кадре вместе с Аленой появляется весьма «горячий» молодой человек — полностью обнаженный.

Апина соблазняет красавца, после чего под покровом ночи сбегает, оставив на кровати пачки денег. Ролик получился эротичным и откровенным. Алена не боится критики, по словам артистки, своей работой она хочет доказать, что у женщин за сорок все только начинается.