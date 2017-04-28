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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес знает, как удивить публику при помощи своей роскошной фигуры!

47-летняя звездная красотка сразила наповал своим откровенным образом на церемонии вручения премий Billboard Latin Music Awards, которая состоялась минувшим вечером во Флориде.

Дженнифер стала главной звездой вечера и не только потому что порадовала публику фееричным выступлением и стала обладательницей престижной премии за развитие латиноамериканской музыки, а преимущественно благодаря своему сексуальному наряду, от которого было невозможно отвести взгляд.

Чрезмерно откровенный наряд, который многие западные фэшн-критики уже прозвали «голым», прикрывал интимные части тела звезды, но в то же время обнажал все изгибы и подчеркивал стройность ее роскошной фигуры.

Образ ослепительно красивой артистки дополнял соответствующий «праздничный» макияж. Дженнифер выбрала яркий макияж глаз в коричнево-черных оттенках, подчеркнув чувственность губ глянцевой нюдовой помадой. Beauty-образ звездной дивы завершала стильная и сексуальная прическа – аккуратный лаконичный хвост на прямой пробор с блестящими длинными волосами.

К слову, Джей Ло предстала не только в одном "голом" наряде. Звезда выбрала для выхода в свет также потрясающее платье от Julien Macdonald, которое удостоилось не меньшего восхищения среди гостей церемонии и поклонников артистки.

Дженнифер Лопес в платье от Julien Macdonald

Источник: beauty.ua