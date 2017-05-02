Бритни Спирс показала рельефный пресс
Woman | 2 мая 2017 года, 12:35
Американская певица Бритни Спирс, которую в прошлом часто критиковали за неухоженный внешний вид и лишние килограммы, стала все чаще удивлять фанатов своей фигурой.
На этот раз сканадальная певица опубликовала две фотографии из спортзала, где продемонстрировала четкий рельефный пресс и совершенный шпагат на 180 градусов, – пишет "24 Телеканал".
Такие изменения во внешности артистки, возможно, произошли благодаря роману с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Также известно, что Бритни сидит на диете, занимается спортом и йогой.
Источник: Сегодня