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Американская певица Бритни Спирс, которую в прошлом часто критиковали за неухоженный внешний вид и лишние килограммы, стала все чаще удивлять фанатов своей фигурой.

На этот раз сканадальная певица опубликовала две фотографии из спортзала, где продемонстрировала четкий рельефный пресс и совершенный шпагат на 180 градусов, – пишет "24 Телеканал".

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Апр 30 2017 в 4:36 PDT

Такие изменения во внешности артистки, возможно, произошли благодаря роману с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Также известно, что Бритни сидит на диете, занимается спортом и йогой.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Апр 20 2017 в 3:28 PDT

Источник: Сегодня