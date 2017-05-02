Беременная Серена Уильямс в ярком наряде на Балу Института костюмов

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Woman | 2 мая 2017 года, 17:24

В этом году на Балу Института костюмов в Нью-Йорке обсуждали не только худшие и лучшие образы звезд. Под особым прицелом журналистов оказалась беременная первенцем 35-летняя теннисистка Серена Уильямс.

Спортсменка пришла на мероприятие с мужем Алексисом Оганяном. Серена была одета в длинное изумрудного цвета платье Atelier Versace, которое обтягивало ее округлившийся животик.

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Напомним, что о своем положении Уильямс сообщила меньше месяца назад: она выложила фотографию в купальнике и написала, что находится на 20-й неделе беременности.

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Что же касается самого Met Gala, то в этом году бал был посвящен творчеству японского авангардиста Рея Кавакубо, а потому образы звезд были необычными, а порой и нарочито экстравагантными.

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Источник: Cosmo.ru
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