Беременная Серена Уильямс в ярком наряде на Балу Института костюмов
В этом году на Балу Института костюмов в Нью-Йорке обсуждали не только худшие и лучшие образы звезд. Под особым прицелом журналистов оказалась беременная первенцем 35-летняя теннисистка Серена Уильямс.
Спортсменка пришла на мероприятие с мужем Алексисом Оганяном. Серена была одета в длинное изумрудного цвета платье Atelier Versace, которое обтягивало ее округлившийся животик.
Напомним, что о своем положении Уильямс сообщила меньше месяца назад: она выложила фотографию в купальнике и написала, что находится на 20-й неделе беременности.
Что же касается самого Met Gala, то в этом году бал был посвящен творчеству японского авангардиста Рея Кавакубо, а потому образы звезд были необычными, а порой и нарочито экстравагантными.
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