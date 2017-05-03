Woman |

50-летняя Джанет Джексон разводится со своим третьим мужем, 42-летним катарским миллиардером Уиссамом Аль-Мана. Сыну пары недавно исполнилось всего три месяца. По слухам, развод был обоюдным решением, паре удалось расстаться мирным путем — бывший муж Джексон подтвердил это.

Недавно Джексон впервые после новостей о разводе высказалась о бывшем муже и новорожденном сыне. Она выложила видео в Instagram и рассказала: «Привет, друзья. О Боже, я выгляжу не очень, как будто у меня синяки под глазами, но неважно. Еще раз привет! Это я Джен, если вдруг вы меня не узнали, я сильно изменилась после рождения ребенка. Он здоровый, красивый, сладкий, любимый и счастливый ребенок. Да, я разошлась со своим мужем. Сейчас мы решаем все вопросы в суде, а остальное — воля Бога».

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Май 1 2017 в 6:15 PDT

Поклонники сразу предположили, что, видимо, не все удалось решить мирным путем и для решения спорных моментов пара отправилась в суд. Подписчики поддержали певицу: «Материнство тебе к лицу, сконцентрируйся на сыне», «Ты прекрасная мама, я это знаю», «Мы молимся за тебя и твоего сына», «После того, как ты стала мамой, у тебя столько счастья и радости в глазах».

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Апр 14 2017 в 6:17 PDT

Также Джанет поделилась с поклонниками тем, что собирается скоро продолжить свой гастрольный тур: «Я так взволнована». «Ура, она вернулась!», «Билеты уже у меня на руках», — писали поклонники.

Напомним, у супругов был составлен брачный контракт, согласно которому в случае развода после 5 лет брака Джанет получит 100 миллионов, а если у пары будет ребенок, то выплата составит уже 200 миллионов долларов. Перед тем как расстаться, супруги успели отметить пятилетие со дня свадьбы, так что Джанет на самом деле может неплохо «заработать» на разводе.