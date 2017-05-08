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Известный певец Николай Басков является обладателем большой коллекции дорогостоящих костюмов. Недавно он признался журналистам, что ему приходится снимать отдельную жилплощадь для своего гардероба.

Как сообщает портал "Russian Showbiz", "золотой голос России" признался, что последовал примеру Филиппа Киркорова, обладателя не менее богатой коллекции, который для ее хранения тоже арендовал отдельные апартаменты.

По словам Баскова, его наряды стоят целое состояние и требуют особого ухода. Причем хозяин однокомнатной квартиры, оборудованной под гардероб знаменитого тенора, в курсе, с какой целью исполнитель снимает это жилье.

Источник: Аргументы