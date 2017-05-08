Woman |

46-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сумела построить головокружительную карьеру, но в личной жизни ей не удалось добиться тех же высот. На данный момент Наоми не замужем и не может похвастаться званием "мама". Но в скором времени ситуация может измениться.

На днях модель сделала признание – она мечтает стать мамой. "Я думаю об этом постоянно. И теперь, когда есть такая наука, смогу сделать это (стать мамой), когда захочу".

Впрочем, уточнять родит ли Кэмпбелл сама, воспользуется услугами суррогатной мамы или усыновит ребенка, она не стала.

На данный момент манекенщица сконцентрирована на вопросе поиска отца для своего будущего малыша, поскольку она считает, что крайне важно, чтобы у ребенка были оба родителя.

Источник: Киноафиша