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Hа днях Брэдли Купер впервые появился на телевидение после того, как стал отцом. Актер принял участие в популярном шоу Эллен ДеДженерес, но вопреки ожиданиям поклонников попросил телеведущую не обсуждать его личную жизнь.

Несмотря на это, Эллен не смогла не поздравить звезду с рождением дочери: «Знаю, ты не хочешь говорить о ребенке, поэтому просто замечу, я знала, что ты будешь хорошим отцом. Мне это стало понятно после просмотра фильма «Снайпер», – призналась телеведущая.

Стоит отметит, что бойфренд Ирины Шейк оценил шутку Эллен, так как известно, что на съемках картины Клинта Иствуда вместо младенца была использована кукла.