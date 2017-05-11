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фото: instagram.com/volochkova_art

Обычно подписчики Instagram Анастасии Волочковой настроены враждебно и только и ждут, когда артистка даст им новый повод себя покритиковать. Звезде уже доставалось за вульгарные наряды, полуголые фотографии и шпагат, который Анастасия готова делать в любом месте в любое время.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 4 2017 в 11:23 PST

Однако стоило Волочковой поработать над своим образом и сменить прическу, как в ее адрес полетели комплименты и слова восхищения. Когда подписчики увидели Анастасию в новом образе, то не могли поверить, что артистка наконец-то решилась на перемены.

Звезда много лет гладко зачесывала волосы и собирала их в пучок.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 14 2017 в 7:56 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 11 2017 в 7:24 PDT

«Всегда носите эту причёску, очень вам идёт!», «Вооооо! Наконец-то! Теперь другое дело — красивая, миловидная женщина», «Не верю своим глазам, Анастасия вам очень идет, теперь еще над гардеробом поработать», «Очень идёт этот стиль. Чтобы не говорили о вас, вы все равно очень красивая», «О боже, это вы? Зачем же вы прятали такую красоту», — прокомментировали фото поклонники Волочковой (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).