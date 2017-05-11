Анастасия Волочкова впервые за много лет сменила прическу
Обычно подписчики Instagram Анастасии Волочковой настроены враждебно и только и ждут, когда артистка даст им новый повод себя покритиковать. Звезде уже доставалось за вульгарные наряды, полуголые фотографии и шпагат, который Анастасия готова делать в любом месте в любое время.
Однако стоило Волочковой поработать над своим образом и сменить прическу, как в ее адрес полетели комплименты и слова восхищения. Когда подписчики увидели Анастасию в новом образе, то не могли поверить, что артистка наконец-то решилась на перемены.
Звезда много лет гладко зачесывала волосы и собирала их в пучок.
«Всегда носите эту причёску, очень вам идёт!», «Вооооо! Наконец-то! Теперь другое дело — красивая, миловидная женщина», «Не верю своим глазам, Анастасия вам очень идет, теперь еще над гардеробом поработать», «Очень идёт этот стиль. Чтобы не говорили о вас, вы все равно очень красивая», «О боже, это вы? Зачем же вы прятали такую красоту», — прокомментировали фото поклонники Волочковой (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).