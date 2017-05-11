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54-летняя Деми Мур оказалась в очень неприятной ситуации. Ее призвали к ответу за несчастный случай, приключившийся на территории ее поместья, расположенного недалеко от Лос-Анджелеса.

Этот инцидент, закончившийся смертью пострадавшего, приключился уже довольно давно. Однако родители погибшего почему-то решили судиться с актрисой именно сейчас.

Эта история началась с невинной вечеринки, которую «домоправитель» затеял в доме Деми. Приглашенные гости расслаблялись в свое удовольствие, и все шло хорошо до тех пор, пока часть приглашенных не решила немного пройтись. А когда гулявшие вернулись, они, своему ужасу, обнаружили в бассейне тело одного из гостей — 21-летнего Эденилсона Стивена Валле — без малейших признаков жизни. Как установило следствие, он погиб в результате утопления. Это инцидент был признан несчастным случаем, так как все подтвердили, что погибший не умел плавать.

Деми, которой в тот день не было дома, сразу после этого ужасного происшествия выразила свои соболезнования родителям погибшего. «Я в шоке! Понимаю, что потеря сына страшная трагедия, и горячо сочувствую отцу и матери погибшего…» — заявила она тогда.

Однако родители Валле не удовлетворились соболезнованиями Мур и подали на нее в суд. В своем иске они указали, что считают владелицу дома ответственной за гибель их сына по ряду причин. Во-первых, бассейн оказался достаточно глубоким — больше трех метров. Однако эта информация не была указана ни на одном предупреждающем знаке.

К тому же, мало того, что вокруг бассейна не было никакого ограждения, по его краям в художественном беспорядке были разбросаны камни, об один из которых, видимо, и споткнулся Эденилсон, упав в результате в воду. Какую именно сумму требуют родители погибшего, в порядке компенсации перенесенной ими драмы, пока не сообщается.

Источник: SunDayNews