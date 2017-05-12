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23-летняя Майли Сайрус представила новый клип на сингл Malibu — о чувствах к своему возлюбленному, 26-летнему австралийскому актеру Лиаму Хемсворту.

Майли уже не раз говорила, что ее нынешнее творчество отличается от старых работ: «Если бы мне кто-то сказал года три назад, что я выпущу такую песню, я бы не поверила. Люди вечно обсуждают меня и Лиама, так почему же они тогда удивляются, что я посвятила ему песню. Я считаю, что это абсолютно гармонично — выражать свои чувства в музыке».

Кадр из клипа

В клипе Майли ушла от образа бунтарки и предстала в романтическом образе влюбленной девушки. В видео ни разу не появляется сам Лиам, но песня передает то волшебное чувство влюбленности, которое испытывает певица.

За сутки видео посмотрели уже около 4 миллионов человек, клип получил тысячи восторженных отзывов поклонников Майли: «Она стала такой красивой», «В этой песни есть что-то особенное, неуловимое. Отличная работа», «Песня великолепная, а Майли выглядит такой счастливой», — писали фанаты.

фото: East News