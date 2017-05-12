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Певица Анастасия Стоцкая родила второго ребенка всего 5 дней назад – 7 мая и не стала скрывать радостное событие от поклонников.

В Instagram Анастасия выложила трогательное фото с дочкой и своей мамой Анной Семеновной, которая помогала во время родов.

На снимке певица держит на руках крошечную девочку, которую ради фотосессии нарядила в розовое пышное платьице. Личико малышки традиционно прикрыто картинкой, на этот раз в виде розового сердечка. Судя по подписи под снимком, макияж и наряд малышки приурочены к выписке из роддома.

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on May 12, 2017 at 2:52am PDT

Пост собрал множество поздравлений от фоловеров: «Настюша добра тебе и радости. У тебя чудесные детки.», «Радости и счастья Вашей семье! Крошка пусть растёт красивенькой и здоровенькой! !!!!», «Две красавицы и маленькая принцесса! Добра вам!». Поздравили Анастасию и представители роддома, в котором появилась на свет ее дочка: «Поздравляем вас Спасибо вам, что доверяете самое ценное, рождение крохи Растите здоровыми». Девочка родилась в срок, правда ее мама под конец уже здорово устала и с нетерпение ждала родов, ведь она носила дочку 41 неделю. Малышку назвали Верой, в память о бабушке Анастасии, которой уж нет в живых.

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on May 7, 2017 at 11:29pm PDT

Рассказала Стоцкая и о том, как принял младшую сестричку 5-летний Саша: Он очень ждал рождения Верочки, поэтому положительно. Я стараюсь все сделать так, чтобы он не ревновал: ставлю его в пример ей, говорю: «Верочка, Саша не плачет и ты не плачь». Ему это нравится. Он мне помогает, большой молодец. И к ней относится очень трогательно, у них любовь.

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on Apr 21, 2017 at 1:25am PDT

Кроме того, Анастасия Стоцкая рассказала, что не планирует надолго задерживаться дома и брать декретный отпуск, поскольку чувствует себя прекрасно, полна сил и готова работать. Тем более что работа Анастасии не требует пребывания в офисе с 8 до 18, а значит, она сможет совмещать творчество и уход за малышкой Верой.

Свою беременность звезда не скрывала и провела ее на позитивной волне и не сбавляя темпов. До последних дней певица вела очень активную светскую жизнь, снималась в фотосессиях, а накануне родов отправилась лично поздравить своего друга Филиппа Киркорова с 50-летием. Напомним, 34-летняя российская поп-исполнительница Анастасия Стоцкая замужем за бизнесменом ресторатором по имени Сергей. Пара воспитывает 5-летнего сына Сашу.

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on Apr 30, 2017 at 1:47pm PDT

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on May 5, 2017 at 8:42am PDT

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on Apr 22, 2017 at 1:58am PDT

Источник: Лиза/Мой ребенок