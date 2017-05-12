Анастасия Стоцкая назвала имя новорожденной дочери и показала новое фото
Певица Анастасия Стоцкая родила второго ребенка всего 5 дней назад – 7 мая и не стала скрывать радостное событие от поклонников.
В Instagram Анастасия выложила трогательное фото с дочкой и своей мамой Анной Семеновной, которая помогала во время родов.
На снимке певица держит на руках крошечную девочку, которую ради фотосессии нарядила в розовое пышное платьице. Личико малышки традиционно прикрыто картинкой, на этот раз в виде розового сердечка. Судя по подписи под снимком, макияж и наряд малышки приурочены к выписке из роддома.
Пост собрал множество поздравлений от фоловеров: «Настюша добра тебе и радости. У тебя чудесные детки.», «Радости и счастья Вашей семье! Крошка пусть растёт красивенькой и здоровенькой! !!!!», «Две красавицы и маленькая принцесса! Добра вам!». Поздравили Анастасию и представители роддома, в котором появилась на свет ее дочка: «Поздравляем вас Спасибо вам, что доверяете самое ценное, рождение крохи Растите здоровыми». Девочка родилась в срок, правда ее мама под конец уже здорово устала и с нетерпение ждала родов, ведь она носила дочку 41 неделю. Малышку назвали Верой, в память о бабушке Анастасии, которой уж нет в живых.
Рассказала Стоцкая и о том, как принял младшую сестричку 5-летний Саша: Он очень ждал рождения Верочки, поэтому положительно. Я стараюсь все сделать так, чтобы он не ревновал: ставлю его в пример ей, говорю: «Верочка, Саша не плачет и ты не плачь». Ему это нравится. Он мне помогает, большой молодец. И к ней относится очень трогательно, у них любовь.
Кроме того, Анастасия Стоцкая рассказала, что не планирует надолго задерживаться дома и брать декретный отпуск, поскольку чувствует себя прекрасно, полна сил и готова работать. Тем более что работа Анастасии не требует пребывания в офисе с 8 до 18, а значит, она сможет совмещать творчество и уход за малышкой Верой.
Свою беременность звезда не скрывала и провела ее на позитивной волне и не сбавляя темпов. До последних дней певица вела очень активную светскую жизнь, снималась в фотосессиях, а накануне родов отправилась лично поздравить своего друга Филиппа Киркорова с 50-летием. Напомним, 34-летняя российская поп-исполнительница Анастасия Стоцкая замужем за бизнесменом ресторатором по имени Сергей. Пара воспитывает 5-летнего сына Сашу.
Источник: Лиза/Мой ребенок