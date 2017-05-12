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Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, планировавшие развестись, начали тайно встречаться. Об этом сообщает Hollywood Life со ссылкой на журнал Life & Style.

Отношения супружеской пары стали налаживаться, когда Питт бросил пить и принес извинения. Знакомый семьи рассказал изданию, что Джоли видит, как старается ее муж, и не может устоять. «Совершенно очевидно, что Брэд по-прежнему влюблен в Анджелину, и она его тоже любит», — говорит он.

По утверждению источника, дети об этом ничего не знают. «Брэд и Энджи не афишируют улучшение отношений, чтобы не запутывать детей», — заявил он.

Издание отмечает, что Джоли планирует переехать с детьми поближе к месту жительства Питта.

В начале мая в интервью журналу GQ Питт рассказал, что полностью отказался от алкоголя.

В апреле сообщалось, что дети Питта и Джоли впервые после начала бракоразводного процесса переночевали у отца. На встрече присутствовали старшие сыновья Мэддокс и Пакс, чья ссора с отцом, по слухам, стала причиной распада семьи.

Документы на развод Джоли подала в сентябре 2016 года. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли воспитывают троих приемных детей: 15-летнего камбоджийца Мэддокса, 13-летнего вьетнамца Пакса и 12-летнюю эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: 10-летняя дочь Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.