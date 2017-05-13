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Букмекеры определились со ставками на победителя конкурса Евровидение 2017 - предпочтение отдано конкурсанту от Италии.

По их мнению именно Франческо Габбани станет победителем конкурса.

После него, второе место, якобы должен занять португалец Сальвадор Собрал.

Третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет Кристиан Костов.

62-й конкурс песни «Евровидение» проходит в Киеве (Украина). Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2016», прошедшего в Стокгольме (Швеция), с песней Джамалы «1944», набравшей 534 балла. Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина принимает конкурс во второй раз — в первый раз это было в 2005 году.

Источник: Siteua