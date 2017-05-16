Woman |

Колумбийская певица Шакира выпустила клип на песню Me Enamore. В новой видеоработе снялся ее муж – защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике.

По сюжету певица просыпается в номере гостиницы после бурной вечеринки со своим возлюбленным. А затем показывается вся хронология дня – поездки на автомобиле, прогулки в парке, прыжок с парашютом и прогулки улочками.

Примечательно, что самого Пике показали только в конце клипа.

Видеоролик был опубликован на Youtube, где он всего за несколько дней собрал более 20 миллионов просмотров.

По материалам: Сегодня