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Марион Котийяр

Вечером 17 мая состоялась церемония открытия юбилейного, семидесятого по счету Каннского фестиваля. Организаторы постарались сделать мероприятие максимально масштабным, им это явно удалось: в аэропорту Ниццы даже пришлось усилить меры безопасности из-за большого наплыва гостей. Чтобы звезды успели вдоволь покрасоваться перед камерами, красную дорожку продлили на полчаса.

Эль Фаннинг

Ума Турман

Уилл Смит

Во всей красе себя показали: Джулианна Мур, Ева Герцигова, Ума Турман, Робин Райт, Лили-Роуз Депп, Джессика Честейн, принцесса Венецианская Клотильд, Эмили Ратаковски, Белла Хадид и другие.

Больше всех удивила присутствующих ведущая мероприятия, 52-летняя Моника Беллуччи. Она появилась на сцене в пышном черном платье с прозрачными вставками, выгодно подчеркивающими достоинства ее фигуры, и страстно поцеловала в губы французского комика Алекса Луца.

Моника Беллуччи

Прозрачная ткань на лифе создавала полное ощущение отсутствия бюстгальтера, что придавало образу дополнительную пикантность. Дива всем видом намекала, что 19-летней пассии ее бывшего мужа, которая намеревалась появиться на мероприятии, не стоит даже пытаться сравниться с ней.

Моника Беллуччи

Джулианна Мур

Эдриен Броуди и Лора Лието

Эмили Ратаковски

Сьюзан Сарандон

Лили Роуз Депп

Робин Райт

Белла Хадид

Источник: passion.ru