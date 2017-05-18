Моника Беллуччи, Ума Турман, Робин Райт и другие звезды в Каннах (1)
Вечером 17 мая состоялась церемония открытия юбилейного, семидесятого по счету Каннского фестиваля. Организаторы постарались сделать мероприятие максимально масштабным, им это явно удалось: в аэропорту Ниццы даже пришлось усилить меры безопасности из-за большого наплыва гостей. Чтобы звезды успели вдоволь покрасоваться перед камерами, красную дорожку продлили на полчаса.
Эль Фаннинг
Ума Турман
Уилл Смит
Во всей красе себя показали: Джулианна Мур, Ева Герцигова, Ума Турман, Робин Райт, Лили-Роуз Депп, Джессика Честейн, принцесса Венецианская Клотильд, Эмили Ратаковски, Белла Хадид и другие.
Больше всех удивила присутствующих ведущая мероприятия, 52-летняя Моника Беллуччи. Она появилась на сцене в пышном черном платье с прозрачными вставками, выгодно подчеркивающими достоинства ее фигуры, и страстно поцеловала в губы французского комика Алекса Луца.
Моника Беллуччи
Прозрачная ткань на лифе создавала полное ощущение отсутствия бюстгальтера, что придавало образу дополнительную пикантность. Дива всем видом намекала, что 19-летней пассии ее бывшего мужа, которая намеревалась появиться на мероприятии, не стоит даже пытаться сравниться с ней.
Моника Беллуччи
Джулианна Мур
Эдриен Броуди и Лора Лието
Эмили Ратаковски
Сьюзан Сарандон
Лили Роуз Депп
Робин Райт
Белла Хадид
Источник: passion.ru