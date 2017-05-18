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фото: instagram.com/pelagea_khanova

30-летняя Пелагея — главная болельщица своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Сейчас спортсмен играет за сборную России на Чемпионате мира, который проходит в Германии и Франции. Певица отправилась следом за супругом, чтобы поддержать его с трибуны.

В Сети появилось видео, на котором Пелагея, а также жены других хоккеистов активно болеют за команду России на трибуне стадиона в Кельне. Телегин не подвел и забил шайбу в ворота команды Словакии. Команда России одержала победу в этой игре.

A post shared by @pelageyshka_ on May 15, 2017 at 10:25pm PDT

A post shared by Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) on May 3, 2016 at 10:24am PDT

A post shared by Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) on May 19, 2016 at 9:59am PDT

Источник: Cosmo