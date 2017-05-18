Пелагея уехала в Германию, чтобы поддержать мужа на Чемпионате мира
Woman | 18 мая 2017 года, 16:04
фото: instagram.com/pelagea_khanova
30-летняя Пелагея — главная болельщица своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Сейчас спортсмен играет за сборную России на Чемпионате мира, который проходит в Германии и Франции. Певица отправилась следом за супругом, чтобы поддержать его с трибуны.
В Сети появилось видео, на котором Пелагея, а также жены других хоккеистов активно болеют за команду России на трибуне стадиона в Кельне. Телегин не подвел и забил шайбу в ворота команды Словакии. Команда России одержала победу в этой игре.
Источник: Cosmo