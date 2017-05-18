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фото: instagram.com/catherinezetajones

В микроблоге Кэтрин Зеты-Джонс появилась семейная фотография. На снимке актриса запечатлена со своими детьми: 14-летней дочерью Керис и 17-летним сыном Диланом. Члены семьи обнимают друг друга и выглядят счастливыми. Об этом пишет Lafemmod.ru.

В подписи к фото Кэтрин отметила, что для нее нет ничего лучше, чем проводить время со своими детьми и любимым супругом. Напомним, Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за актера Майкла Дугласа 18 ноября 2000 года. Разница в возрасте 25 лет.

A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) on May 4, 2017 at 7:56am PDT

Принято считать, что в 2000 году, когда актеры только поженились (ей был 31 год, ему – 56), Кэтрин была больше известна в родной Великобритании, нежели в Голливуде. И хотя на тот момент в профессиональной копилке актрисы уже были достаточно громкие проекты, в искренность ее чувств мало кто верил.

После того как Кэтрин вышла замуж за Дугласа, ее карьера действительно получила стремительное развитие, но холодный расчет тут ни при чем. Подтверждением этого является не только признание актерского таланта Зеты-Джонс и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле «Чикаго». Звезды вместе уже 17 лет, помогая друг другу преодолевать трудности: в 2011 году у Майкла диагностировали злокачественную опухоль, а Кэтрин призналась, что много лет страдает биполярным расстройством личности. Сейчас оба актера находятся в стадии ремиссии, а о невзгодах актриса как-то сказала: «Они помогают понять, кто ты есть на самом деле и кем на самом деле является твой супруг».

Источник: НовостиЮinfo