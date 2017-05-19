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О том, что британский принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся, последние несколько месяцев пишут все мировые СМИ. Одно из возможных препятствий на пути этого союза уже устранено. Тот факт, что Меган Маркл ранее уже была замужем, не помешает ей сочетаться браком с Гарри в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщил представитель Англиканской церкви.

"Аббатство следует постановлению Генерального Синода от 2002 года. С тех пор бракосочетание в церкви стало допустимо для разведенных", — сказал источник.

Несмотря на разрешение церкви, правила обязывают Гарри попросить разрешения королевы на брак. По слухам, принц уже обратился к бабушке с этой просьбой и получил благословение.

"Королева уже одобрила этот брак, так что помолвка неизбежна", — сообщали ранее инсайдеры, утверждая, что свадьбу стоит ждать до конца этого года.

Ичточник: Lifestyle.com.ua