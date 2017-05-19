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Одной из самых обсуждаемых тем второго дня Каннского кинофестиваля стало появление на красной ковровой дорожке Эмили Ратоковски. 25-летняя актриса любит эпатировать публику своими откровенными нарядами, но в этот раз она превзошла все ожидания. Для своего выхода в свет звезда фильма «Исчезнувшая» выбрала черный кружевной костюм с пикантным вырезом в зоне декольте. Наряд был дополнен пышным шлейфом из атласа.

На красной дорожке актриса появилась в сопровождении своего давнего друга дизайнера Питера Дундаса.