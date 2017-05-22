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Вчера в США состоялась церемония Billboard Music Awards 2017, хедлайнерами которой стали Майли Сайрус, Гвен Стефани, Селин Дион и 71-летняя Шер, которая произвела настоящий фурор.

Шер

Шер

Если говорить о триумфаторах вечера, то ими стали Дрейк, Бейонс, Twenty One Pilots и Блейк Шелтон – бойфренд Гвен Стефани.

Блейк Шелтон

Полный список победителей выглядит следующим образом:

"Артист года" — Дрейк

"Лучший новый исполнитель" — Зейн Малик

"Лучший певец"— Дрейк

"Лучшая певица" — Бейонсе

"Лучшая группа" — Twenty One Pilots

"Лучший артист Billboard 200" — Дрейк

"Лучший артист Hot 100" — Дрейк

Дрейк

"Лучший исполнитель песен на радио" — Twenty One Pilots

"Лучший артист в социальных сетях" — BTS

"Лучшие гастролер" — Бейонсе

"Лучший R&B-исполнитель" — Бейонсе

"Лучший R&B-тур" — Бейонсе

"Лучший рэп-артист" — Дрейк

"Лучший рэп-тур" — Дрейк

Дрейк

"Лучший кантри-исполнитель" — Блейк Шелтон

"Лучший рок-исполнитель" — Twenty One Pilots

"Лучший латиноамериканский исполнитель" — Хуан Габриэль

"Лучший танцевальный артист" — The Chainsmokers

The Chainsmokers

"Лучший альбом Billboard 200" — Views, Дрейк

"Лучший саундтрек" — "Гамильтон"

"Лучший R&B-альбом" — Lemonade, Бейонсе

"Лучший рэп-альбом" — Views, Дрейк

"Лучший кантри-альбом" — Traveller, Крис Стэплтон

"Лучший рок-альбом" — Hardwired...To Self Destruct, Metallica

"Лучшая песня Top 100" — Closer, The Chainsmokers Featuring Halsey

Селин Дион