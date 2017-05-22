В Америке прошла церемония Billboard Music Awards 2017
Вчера в США состоялась церемония Billboard Music Awards 2017, хедлайнерами которой стали Майли Сайрус, Гвен Стефани, Селин Дион и 71-летняя Шер, которая произвела настоящий фурор.
Шер
Шер
Если говорить о триумфаторах вечера, то ими стали Дрейк, Бейонс, Twenty One Pilots и Блейк Шелтон – бойфренд Гвен Стефани.
Блейк Шелтон
Полный список победителей выглядит следующим образом:
"Артист года" — Дрейк
"Лучший новый исполнитель" — Зейн Малик
"Лучший певец"— Дрейк
"Лучшая певица" — Бейонсе
"Лучшая группа" — Twenty One Pilots
"Лучший артист Billboard 200" — Дрейк
"Лучший артист Hot 100" — Дрейк
Дрейк
"Лучший исполнитель песен на радио" — Twenty One Pilots
"Лучший артист в социальных сетях" — BTS
"Лучшие гастролер" — Бейонсе
"Лучший R&B-исполнитель" — Бейонсе
"Лучший R&B-тур" — Бейонсе
"Лучший рэп-артист" — Дрейк
"Лучший рэп-тур" — Дрейк
Дрейк
"Лучший кантри-исполнитель" — Блейк Шелтон
"Лучший рок-исполнитель" — Twenty One Pilots
"Лучший латиноамериканский исполнитель" — Хуан Габриэль
"Лучший танцевальный артист" — The Chainsmokers
The Chainsmokers
"Лучший альбом Billboard 200" — Views, Дрейк
"Лучший саундтрек" — "Гамильтон"
"Лучший R&B-альбом" — Lemonade, Бейонсе
"Лучший рэп-альбом" — Views, Дрейк
"Лучший кантри-альбом" — Traveller, Крис Стэплтон
"Лучший рок-альбом" — Hardwired...To Self Destruct, Metallica
"Лучшая песня Top 100" — Closer, The Chainsmokers Featuring Halsey
Селин Дион