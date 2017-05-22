16-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда
У старшей дочери Веры Брежневой – Сони Киперман – появился первый бойфренд. Долгое время молодой человек был "мистическим" персонажем, о котором пресса знала, но снимков не видела.
Избранником 16-летней начинающей модели стал студент Университета Юной Калифорнии, а также блогер Хоук Крюберт. С ним Соня познакомилась два года назад в международном летнем лагере.
На днях Хоук отметил свое 18-летие, в честь чего девушка разместила в своем блоге в Instagram трогательное послание посвященное любимому.
Соня написала, что считает "благословением" иметь в своей жизни человека, который делает ее невероятно счастливой на протяжении двух последних лет.
"Счастливого 18-летия самому любимому Хоуку. Я благодарна Богу, что ты есть в моей жизни вот уже два года. Ты делаешь меня невероятно счастливой, и я тебя люблю" – призналась в своих чувствах Соня Киперман, опубликовав серию совместных фотографий с бойфрендом.
Молодой человек не оставил послание любимой без ответа. В комментариях к фото он поблагодарил Соню за трогательные слова и написал, что она лучшая.
Источник: Единственная