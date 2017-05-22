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фото: instagram.com/sonya_kooper

У старшей дочери Веры Брежневой – Сони Киперман – появился первый бойфренд. Долгое время молодой человек был "мистическим" персонажем, о котором пресса знала, но снимков не видела.

Избранником 16-летней начинающей модели стал студент Университета Юной Калифорнии, а также блогер Хоук Крюберт. С ним Соня познакомилась два года назад в международном летнем лагере.

На днях Хоук отметил свое 18-летие, в честь чего девушка разместила в своем блоге в Instagram трогательное послание посвященное любимому.

Соня написала, что считает "благословением" иметь в своей жизни человека, который делает ее невероятно счастливой на протяжении двух последних лет.

Happy 18th birthday to the love of my life @ha.wk . Blessed to have you in my life for already two years. You make me incredibly happy and I love you. Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Май 17 2017 в 10:25 PDT

"Счастливого 18-летия самому любимому Хоуку. Я благодарна Богу, что ты есть в моей жизни вот уже два года. Ты делаешь меня невероятно счастливой, и я тебя люблю" – призналась в своих чувствах Соня Киперман, опубликовав серию совместных фотографий с бойфрендом.

Молодой человек не оставил послание любимой без ответа. В комментариях к фото он поблагодарил Соню за трогательные слова и написал, что она лучшая.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Мар 27 2017 в 9:37 PDT

Источник: Единственная