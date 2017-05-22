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Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон хочет провсети тихий медовый месяц со своим мужем Джеймсом Мэттьюсом, передает газета The Sun.

По данным издания, сначала молодожены отправятся на остров Тетиароа во Французской Полинезии, где проведут неделю на территории элитной виллы с 24-часовым сервисом.

После чего они планируют отдохнуть в Северо-Шотландском нагорье у себя на родине в Великобритании. Супруги надеются завершить медовый месяц посещением Открытого чемпионата Франции по теннису.

Как уже сообщалось, 20 мая, 33-летняя Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской, вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса.

На церемонию бракосочетания были приглашены близкие и друзья пары, пишет AFP.

Мероприятие прошло в церкви Св. Марка в Энглфилде, в графстве Баркшир к западу от Лондона – приходская церковь семьи Миддлтон.

Пиппа Миддлтон стала героиней британской светской хроники после того, как в 2011 году она выступила в роли подружки невесты на свадьбе Кейт и Уильяма. Публике она тогда понравилась, ее выходы регулярно освещаются прессой. Одно время Пиппе приписывали роман с принцем Гарри, однако это была газетная утка.

Источник: Сегодня