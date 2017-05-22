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Один из самых титулованных спортсменов Латвии, всемирно известный теннисист и знатный холостяк Латвии 28-летний Эрнест Гулбис обручился со своей подругой российской моделью Тамарой Копалейшвили.

Об этом, как пишет Kasjauns, девушка объявила в социальной сети Facebook. В пятницу она изменила статус на "Помолвлена с Эрнестом Гулбисом".

Как свидетельствует запись в Facebook, с 19-ого мая красавица москвичка является невестой латвийского теннисиста.

И хотя сам Эрнест никак не афиширует в соцсети свою личную жизнь, пара получила множество поздравлений от родственников, друзей и знакомых.

Отношения между Гулбисом и Тамарой Копалейшвили начались не менее года назад — весной 2016 года 27-летняя модель сообщила о том, что встречается с латвийским теннисистом.

Теннисист Эрнест Гулбис с подругой Тамарой и дизайнер бренда M-Couture Юлия Сардыкова (в центре).