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Российская топ-модель Ирина Шейк до сих пор не комментирует важное событие, два месяца назад произошедшее в ее жизни — рождение первенца, дочери Леи де Сейн, от возлюбленного Брэдли Купера. Однако, судя по свежим фото красавицы, которая вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля на премьере фильма Наоми Кавасе «Сияние», у Ирины все просто отлично.

31-летняя Шейк выглядела невероятно стройной и грациозной в платье Atelier Versace лимонного оттенка, подчеркнувшим ее знаменитые формы. Любопытно, что супермодель приехала в Канны лишь на один вечер — на премьеру «Сияния», а прогремевший во Дворце Фестивалей гала-ужин в честь 70-летнего юбилея киносмотра она предпочла пропустить. Должно быть, Ирина торопилась домой в Лос-Анджелес к маленькой дочери.

Источник: WOMAN.ru