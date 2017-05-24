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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске и отец ее сына Платона, заявил, что не тратил 21 млн руб., которые "Русфонд" по решению суда должен взыскать с родственников Фриске, поскольку не имел доступа к счету. Об этом он написал в Instagram.

"Я рад, что в деле "Русфонда" были расставлены точки над "i". Увы, суд принял решение взыскать 21 млн руб. с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны, хорошо, что больше ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги", – написал он.

Шепелев заверил, что ни он, ни его сын к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Он заявил, что его совесть чиста и репутация восстановлена.

"В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены, мне неизвестно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это иначе чем воровством", – заявил он.

Ранее Петровский суд Москвы обязал родственников умершей от рака мозга певицы Жанны Фриске выплатить 21,6 млн руб. по иску "Русфонда", который собирал эти деньги на ее лечение.

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году жизни после полутора лет борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга. В январе 2014 года родственники Фриске сообщили о болезни певицы. У нее была обнаружена глиобластома, лечением занимались врачи одной из клиник Нью-Йорка.

Фото: hochu.ua

Источник: Бульвар Гордона