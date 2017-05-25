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Совсем недавно СМИ заподозрили, что 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева ждет ребенка. На такие подозрения прессу натолкнули свободные наряды звезды, а также жалобы женщины на недомогание. Наконец ситуацию прояснила сама знаменитость, прокомментировав информацию о своей беременности.

Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю достижения медицины и радуюсь, когда слышу, что женщина стала мамочкой благодаря ЭКО или ей помогла суррогатная мать. Любые способы хороши ради большой цели. Но если говорить о себе, хочется, чтобы все произошло естественно. Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: «Ваши слова да Богу в уши». Пусть мне накаркают! — цитирует слова Кудрявцевой «Теленеделя».

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on May 16, 2017 at 12:11am PDT

Напомним, Лера (Валерия Львовна) Кудрявцева родилась в 1971 году в семье научных сотрудников Льва и Александры Кудрявцевых. В одном из интервью телеведущая поблагодарила родителей за генетику. У звезды есть сестра Оксана (занимается бизнесом). В 1990 году знаменитость родила сына Жана, отец мальчика — экс-супруг Кудрявцевой, музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

С 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги.

A post shared by IM82 (@igor_makarov82) on Apr 14, 2017 at 11:14am PDT

Источник: Letidor