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Мужской журнал Maxim назвал американскую модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли самой сексуальной женщиной 2017 года. Кадр с девушкой опубликован на странице издания в соцсети Instagram.

20-летняя Хейли возглавила ежегодный рейтинг Maxim. Номер с девушкой на обложке выйдет в июне. Также в список попали актриса Марго Робби, певица Кэти Перри, Зои Кравиц, манекенщицы Белла и Джиджи Хадид и Алисия Викандер.

A post shared by MAXIM (@maximmag) on May 23, 2017 at 8:24am PDT

Хейли — дочь Стивена и Кенни Болдуин. У нее есть сестра Алаия. Манекенщица сотрудничает с международным модельным агентством IMG Models. На ее страницу в Instagram подписаны более 10,2 миллиона пользователей.

Прошлогодний рейтинг Maxim возглавила супермодель Стелла Максвелл. 26-летняя новозеландка выразила уверенность, что победой обязана своему оптимизму и позитивной энергетике.