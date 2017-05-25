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фото: instagram.com/roxyhorner

Последние пару дней все СМИ и поклонники Леонардо Ди Каприо обсуждают разрыв актера с моделью Ниной Агдал, роман с которой длился почти год. Однако Лео недолго оставался в одиночестве — журналисты уверяют, что Ди Каприо уже обзавелся новой подругой!

Публикация от ℛℽ ツ (@roxyhorner) Май 9 2017 в 12:10 PDT

По сообщениям портала RadarOnline, истинной причиной расставания с Ниной стала вовсе не любовь Лео к шумным вечеринкам, а другая девушка. Новым увлечением ветреного артиста стала британская модель и певица Рокси Хорнер. Источник издания уверяет, что Ди Каприо все силы прикладывает к тому, чтобы очаровать Рокси, однако Хорнер, наслышанная о похождениях звезды, пока настроена настороженно.

Публикация от ℛℽ ツ (@roxyhorner) Апр 30 2017 в 10:20 PDT

К слову, роман с Рокси Ди Каприо приписывают не в первый раз — еще в начале 2016 года папарацци «поймали» актера и модель в одном из отелей Лондона, но, видимо, тогда дальше совместного уикенда дело так и не продвинулось.

Публикация от ℛℽ ツ (@roxyhorner) Май 21 2017 в 12:59 PDT