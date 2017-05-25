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25 мая западный таблоид The Sun опубликовал интервью Тома Круза, в котором он прокомментировал свою личную жизнь, в том числе и "мнимый роман" с Ванессой Кирби, о котором говорила пресса на прошлой неделе. Новая избранница актера моложе его на 25 лет.

На удивление, 54-летний Круз не стал уходить от ответа и честно признался в том, что действительно крутит роман с 29-летней красавицей. Ранее голливудский актер состоял в отношениях с Кэти Холмс, однако семейная жизнь звезд продлилась недолго.

Том Круз с бывшей женой Кэти Холмс

В паре с Ванессой Кирби актера заметили на одном из светских раутов. Несмотря на признание, Том Круз не стал распространяться касательно тонкостей романа, предоставив прессе додумывать все подробности.

Новая избранница Тома Круза - актриса Ванесса Кирби

Источник: GoGetNews.info