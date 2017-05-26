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В день рождения Гоши Куценко, который актер отметил с размахом на сцене Театра Российской Армии, прозвучало немало поздравлений в его адрес. Но поводом для этого, оказывается, стал не только юбилей.

Этим летом 50-летний Куценко снова станет отцом. Его жена Ирина Скриниченко ждет ребенка. Как уверяют близкие друзья пары, на этот раз родится долгожданный сын.

Гоша Куценко и старшая дочь Полина

У Гоши Куценко — две дочери. 20-летняя Полина родилась в барке с Марией Порошиной. Старшая дочь тоже стала актрисой, как и ее родители. Младшей дочери Куценко (от Ирины Скриниченко) в июне исполнится три года. Несмотря на юный возраст, Женечка уже тоже стала актрисой, папа снял ее в видеоклипе на свою песню. Напомним, что Ирина Скриниченко и Гоша Куценко поженились в 2012 году, до этого они десять лет прожили в фактическом браке.

Ирина Скриниченко и Гоша Куценко Фото: Юрий Феклистов

Источник: 7Дней