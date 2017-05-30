Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые появились вместе на публике
Звездные супруги появились вместе на красной дорожке церемонии вручения музыкальных премий телеканала Ru.Tv.
Выход в свет Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой вызвал большой ажиотаж среди поклонников артистов. Пара, которая считается одной из самых «закрытых», не только прошлась по ковровой дорожке, но и охотно позировала на камеры и делала селфи с фанатами. Супруги постоянно держались вместе, разговаривали и обнимали друг друга.
Альбина выбрала эффектное изумрудное платье, дополнив его лаконичным клатчем, неброской прической, аккуратным макияжем и серьгами. Валерий появился на церемонии в синем костюме, белой рубашке и солнцезащитных очках.
Напомним, месяц назад в Instagram экс-солистки «Виагры» появился редкий совместный снимок артистов, приуроченный к подготовке дня рождения компании Velvet Music. Фанаты пары с воодушевлением приняли фото и выразили надежду, что теперь общих фото Меладзе и Джанабаевой будет больше.
Источник: Панночка