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Ариана Гранде решила бороться со страхом, который внушает людям терроризм: певица вернется в печально известный Манчестер после теракта, который произошел прямо на ее концерте. Ариана выступит повторно в благотворительных целях 4 июня, в воскресенье. К ней присоединятся другие артисты первой величины. Певицу поддержат на сцене Джастин Бибер, Фаррелл, Майли Сайрус, Кэти Перри, Ашер и Coldplay.

Концерт получит название One Love Manchester. Собранные средства пойдут на помощь жертвам теракта и их семьям.

Источник: ELLE