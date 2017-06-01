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1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Портал passion.ru вспоминает сыновей и дочерей знаменитостей, которые приковывают к себе не меньше внимания, чем их звездные родители.

Лиза и Гарри Галкины

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on May 16, 2017 at 12:35am PDT

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет 18 сентября 2013 года. Для поклонников певицы и шоумена новость о рождении у пары малышей стала настоящей сенсацией. С тех пор внимание к двойняшкам Елизавете и Гарри не ослабевает. Поклонники, друзья и коллеги с интересом следят за их взрослением и спорят о том, на кого из родителей они больше похожи. В последнее время Галкин и Пугачева регулярно публикуют фото и видео с детьми, которые неизменно собирают тысячи «лайков» и комментариев. Кстати, телеведущий на днях признался, что полюбил Instagram за возможность делиться непосредственностью Лизы и Гарри с поклонниками.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Apr 30, 2017 at 3:16pm PDT

Еще одними звездами Instagram стали дети Филиппа Киркорова, пятилетняя дочь Алла-Виктория и четырехлетний сын Мартин. Отцовство полностью изменило артиста и помогло ему сместить приоритеты со своей масштабной звездной личности в сторону малышей, которые теперь вьют из своего знаменитого папы веревки. Недавно Киркоров начал выводить детей, которые и раньше очень интересовали его многочисленных поклонников, в свет, чем сделал Мартина и Аллу-Викторию еще более популярными.

Надежда Пескова

Дочери олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в августе исполнится три года. Татьяна уже выводит малышку в свет, читает с ней Шекспира в оригинале и публикует в Instagram фото Нади с красноречивым хештегом #надеждапескова.

A post shared by Navka - Ice Queen (@navka_ice_queen) on Jun 1, 2017 at 12:44am PDT

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Дети герцога и герцогини Кембриджских Кэтрин и Уильяма, трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта, с рождения оказались в центре пристального внимания всего мира — и прекрасно справляются со своей ролью. Внуки королевы Великобритании Елизаветы II уверенно и спокойно ведут себя на публике, на официальных мероприятиях и очаровывают всех не только детской непосредственностью, но и не по-детски королевской выдержкой.

Харпер Бекхэм

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on May 2, 2017 at 11:52am PDT

Виктория и Дэвид Бекхэмы уже много лет гордятся не только професиональными заслугами, крепкой семьей, но и сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом. Однако покорило всех окончательно это семейство после того, как Виктория в июле 2011 года родила дочь Харпер. И дело даже не в том, что Харпер красотка и очень милая девочка, а в том, что Дэвид Бекхэм не перестает умилять поклонников по всему миру своим трогательным отношением к дочери, которую уже пообещал заточить в башне, как принцессу Рапунцель из сказки, и оберегать от недостойных женихов.

Норт Уэст

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 18, 2017 at 7:43pm PDT

Дочь звезды реалити Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста поначалу негативно воспринимала постоянно окружающих ее репортеров, но в итоге со своей участью смирилась. Норт, которой в июне исполнится всего четыре года, уже освоила Instagram, научилась делать селфи, позировать фотографам и носить модные вещи — все, как мама.

Источник: passion.ru