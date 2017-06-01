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на фото: Брэдли Купер, Ева Мендес и Райан Гослинг

Издание Radar Online сообщило, что 43-летняя Ева Мендес и 36-летний Райан Гослинг больше не живут вместе.

Так, Ева и Райан уже больше двух месяцев проживают раздельно. Актеры встречаются лишь изредка — по выходным, чтобы провести время с детьми. Напомним, пара воспитывает двухлетнюю Эсмеральду Аманду и годовалую Аманду Ли.

Если верить инсайдерам, такое решение Райан и Ева сочли единственным выходом из постоянных ссор и недопониманий. Дело в том, что после рождения детей Ева отодвинула карьеру на второй план и почти все свободное время посвящает семье. Со временем актрису перестало устраивать такое положение дел, и она начала срываться на Райане, который тем временем добивался успеха в кино. Более того, Ева душит свою вторую половину ревностью.

Напомним, Гослинг и Мендес познакомились в 2012 году на съемках картины «Место под соснами». Актеры не женаты, а личную жизнь всячески скрывают от внимания прессы.

A post shared by Connor Hough (@connor.hough) on May 31, 2017 at 8:49am PDT

Источник: COSMO