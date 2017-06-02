Woman |

Джонни Депп находится на грани банкротства и продолжает судиться с финансовыми менеджерами, которые до недавнего времени управляли его средствами. Об этом пишет The Daily Mail.

Полгода назад Депп подал в суд на команду бизнес-менеджеров компании The Management Group, обвинив их в мошенничестве. По его сведениям, они украли с его счета крупную сумму. Через суд актер потребовал, чтобы TMG выплатили ему 25 миллионов долларов. Однако представители компании подали ответный иск в суд, отвергнув все обвинения Деппа и заявив, что он сам виновен в своем бедственном положении: он знал, что близок к банкротству, но продолжал «бездумно транжирить последние деньги».

Сегодня же выяснились новые подробности дела: экс-менеджер TMG Жанин Рейберн заявила, что Депп оказался на грани разорения… по вине своей родной сестры Элизы Кристи Дембровски, которая старше его на 3 года.

Дембровски отвечает за продюсерскую компанию Деппа и познакомила его с людьми из TMG еще в конце 90-х. Компания позволяла Дембровски использовать деньги Деппа для личных нужд, таких как свадьба ее дочери и многократные отпуска. Менеджеры компании Джоэл и Роб Мандель разрешали ей это делать, потому что она их запугала.

«Он мой брат. Мои деньги — его деньги. Его деньги — мои», — вот так ответила Кристи, когда ее попросили отчитаться. Я не верю, что Джонни знал о своем истинном финансовом положении. Насколько мне известно, финансовые отчеты ему не отправляли, — сказала Рейнберн в мае на суде.

Однако братья Мандель, которые являются бизнес-менеджерами многих знаменитостей, заявили, что Депп полностью отдавал отчет в своем бедственном положении, но, невзирая на это, продолжал безответственно тратить последнее.

«Джонни Депп не слушал предостережений, а на советы вести более скромный образ жизни отвечал нецензурно. Вина в плачевном финансовом положении лежит целиком и полностью на нем. Слова Рейнбернг — ложь, которая звучит смехотворно», — прокомментировал ситуацию Роб Мандель.

Депп же утверждает, что братья Мандельс украли с его счета 10 миллионов долларов и передали деньги третьим лицам, сделав фальшивые отчеты.

Источник: LifeStyle