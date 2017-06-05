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50-летняя актриса Холли Берри удивила изменившейся фигурой. Для благотворительного вечера Chrysalis Butterfly Ball, который состоялся 3 июня в Лос-Анджелесе, Холли выбрала серебристое платье, расшитое пайетками от Gosia Baczyńska.

Фотографы приметили небольшой живот звезды, который та поддерживала руками.

Западные СМИ заподозрили Берри в беременности, хотя никакого официального заявления она пока не делала.

Напомним, актриса недавно развелась с актером Оливье Мартинесом, от которого забеременела в 47 лет, а до этого была замужем за манекенщиком Гэбриелом Обри.

У Холли двое детей: дочь Нала Ариэла (от Габриэла) и сын Масео Роберт (от Оливье).

Источник: СЕГОДНЯ