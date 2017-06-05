Западные СМИ: Холли Берри в ожидании третьего ребенка
Woman | 5 июня 2017 года, 13:57
50-летняя актриса Холли Берри удивила изменившейся фигурой. Для благотворительного вечера Chrysalis Butterfly Ball, который состоялся 3 июня в Лос-Анджелесе, Холли выбрала серебристое платье, расшитое пайетками от Gosia Baczyńska.
Фотографы приметили небольшой живот звезды, который та поддерживала руками.
Западные СМИ заподозрили Берри в беременности, хотя никакого официального заявления она пока не делала.
Напомним, актриса недавно развелась с актером Оливье Мартинесом, от которого забеременела в 47 лет, а до этого была замужем за манекенщиком Гэбриелом Обри.
У Холли двое детей: дочь Нала Ариэла (от Габриэла) и сын Масео Роберт (от Оливье).
Источник: СЕГОДНЯ