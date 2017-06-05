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Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным видеороликом. 47-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа.

Дженнифер продемонстрировала естественную красоту перед концертом. Актриса и певица предстала в белом халате без косметики, а волосы были собраны в небрежный пучок.

"Это то, как все выглядит незадолго до шоу. Никакого макияжа, никакой укладки – ничего. Только пытаюсь морально настроиться", – написала артистка.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 2 2017 в 7:19 PDT

Источник: Сегодня