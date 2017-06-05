Дженнифер Лопес в банном халате показала, как выглядит без макияжа
Woman | 5 июня 2017 года, 18:08
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным видеороликом. 47-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа.
Дженнифер продемонстрировала естественную красоту перед концертом. Актриса и певица предстала в белом халате без косметики, а волосы были собраны в небрежный пучок.
"Это то, как все выглядит незадолго до шоу. Никакого макияжа, никакой укладки – ничего. Только пытаюсь морально настроиться", – написала артистка.
Источник: Сегодня