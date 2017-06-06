CFDA Fashion Awards: в Нью-Йорке раздали "модные Оскары"
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий CFDA Fashion Awards. Ее еще часто называют «модным Оскаром»: из года в год строгое жюри в лице лучших деятелей моды выбирает победителей в различных категориях. Как и главная кинопремия, это мероприятие богато эффектными выходами звезд на красную ковровую дорожку. В минувший вечер всех превзошла 44-летняя Хайди Клум.
Хайди Клум
Немецкая супермодель выбрала белоснежное платье Zac Posen с очень глубоким декольте.
От главной звезды вечера не отставала и «королева Канн», 49-летняя Николь Кидман. Актриса предстала перед репортерами в платье Oscar de la Renta за $12 тысяч. Свой образ Кидман дополнила бриллиантовым колье.
Николь Кидман
55-летняя Мег Райан надела сверкающее платье Christian Siriano. Сам дизайнер пришел в восторг, когда увидел Мег в этом образе: «Мечта — увидеть эту удивительную женщину».
Мег Райан
Список победителей CFDA Fashion Awards 2017:
«Лучший дизайнер женской одежды» — Раф Симонс, Calvin Klein;
«Лучший дизайнер мужской одежды» — Раф Симонс;
«Лучший дизайнер аксессуаров» — Стюарт Веверс, Coach;
«Премия Swarovski за вклад в развитие модной индустрии» — Кеннет Коул;
«Лучший зарубежный дизайнер» — Демна Гвасалия, Vetements и Balenciaga;
«Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды» — Рик Оуэнс;
«Специальный приз модного совета» — Сесиль Ричардс, Глория Стайнем и Жанель Монэ;
«Икона стиля» — Франка Соццани.
ДжиДжи Хадид
Бэлла Хадид
Хэйли Болдуин
Источник: COSMOPOLITAN