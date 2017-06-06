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В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий CFDA Fashion Awards. Ее еще часто называют «модным Оскаром»: из года в год строгое жюри в лице лучших деятелей моды выбирает победителей в различных категориях. Как и главная кинопремия, это мероприятие богато эффектными выходами звезд на красную ковровую дорожку. В минувший вечер всех превзошла 44-летняя Хайди Клум.

Хайди Клум

Немецкая супермодель выбрала белоснежное платье Zac Posen с очень глубоким декольте.

От главной звезды вечера не отставала и «королева Канн», 49-летняя Николь Кидман. Актриса предстала перед репортерами в платье Oscar de la Renta за $12 тысяч. Свой образ Кидман дополнила бриллиантовым колье.

Николь Кидман

55-летняя Мег Райан надела сверкающее платье Christian Siriano. Сам дизайнер пришел в восторг, когда увидел Мег в этом образе: «Мечта — увидеть эту удивительную женщину».

Мег Райан

Список победителей CFDA Fashion Awards 2017:

«Лучший дизайнер женской одежды» — Раф Симонс, Calvin Klein;

«Лучший дизайнер мужской одежды» — Раф Симонс;

«Лучший дизайнер аксессуаров» — Стюарт Веверс, Coach;

«Премия Swarovski за вклад в развитие модной индустрии» — Кеннет Коул;

«Лучший зарубежный дизайнер» — Демна Гвасалия, Vetements и Balenciaga;

«Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды» — Рик Оуэнс;

«Специальный приз модного совета» — Сесиль Ричардс, Глория Стайнем и Жанель Монэ;

«Икона стиля» — Франка Соццани.

ДжиДжи Хадид

Бэлла Хадид

Хэйли Болдуин

Источник: COSMOPOLITAN