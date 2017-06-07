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Многие были уверены, что Джордж Клуни так и будет возглавлять рейтинги завидных женихов и заядлых холостяков, не связав себя узами брака. Однако счастье и покой мужчине удалось найти не в объятиях с голливудскими красотками, известными певицами или супермоделями, а вместе с 39-летней правозащитницей из Ливана Амаль Аламуддин (теперь уже Клуни).

И вот 56-летний актер вместе со своей супругой сделали официальное заявление, что наконец стали родителями близнецов. Мальчика назвали Александром, а девочка получила имя Элла. В официальном заявлении представителей семьи говорится: «Александр, Элла и Амаль счастливы, здоровы и чувствуют себя просто прекрасно. А вот Джордж придет в себя через пару дней, так как сейчас находится под действием успокоительного».

Актер очень серьезно относился к беременности своей жены, так как до этого никто из супругов не успел еще разделить радость быть родителем. В мае Клуни даже отказался от деловой поездки в Армению, так как переживал, что может опоздать на роды Амаль. В дальнейшем мужчина даже отшучивался, что, если бы он поехал и не успел к сроку, то мог бы уже и не возвращаться домой.

Напомним, что пара познакомилась в октябре 2013-го года, а свадьбу сыграла в Италии в сентябре 2014-го. Амаль хоть и не принадлежит миру шоу-бизнеса, но влияния ей тоже не занимать. С 2004-го года женщина работала в Международном суде ООН и специализировалась на правах человека. Вот уже в течение 7-ми лет она работает в фирме Doughty Street Chambers и среди ее клиентов основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. В 2015 году Амаль Клуни заняла второе место в рейтинге самых влиятельных женщин арабского мира по версии издания Arabian Business Magazine.

Источник: Твой Малыш