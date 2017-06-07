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фото: instagram.com/jelena.ostapenko1997

19-летняя Елена Остапенко 6 июня стала первой теннисисткой из Латвии, попавшей в полуфинал турнира серии "Большого шлема".

Юная спортсменка помимо успехов в большом теннисе может похвастаться и популярностью в социальных сетях - на профиль девушки в Instagram подписаны почти 16 тысяч пользователей.

Большая часть публикаций - это, конечно, теннис. В остальном Елена делится с подписчиками обычными, но яркими моментами своей жизни - путешествия, прогулки, концерты, праздники. Давайте заглянем в "звездный Instagram".

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 29, 2017 at 3:15pm PDT

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 14, 2017 at 6:28am PDT

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 14, 2017 at 6:21am PDT

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Feb 20, 2017 at 11:22am PST

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jan 14, 2017 at 7:27pm PST

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Nov 18, 2016 at 2:06am PST

Источник: DELFI