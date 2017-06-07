Как живет звезда латвийского тенниса Елена Остапенко
Woman | 7 июня 2017 года, 16:31
19-летняя Елена Остапенко 6 июня стала первой теннисисткой из Латвии, попавшей в полуфинал турнира серии "Большого шлема".
Юная спортсменка помимо успехов в большом теннисе может похвастаться и популярностью в социальных сетях - на профиль девушки в Instagram подписаны почти 16 тысяч пользователей.
Большая часть публикаций - это, конечно, теннис. В остальном Елена делится с подписчиками обычными, но яркими моментами своей жизни - путешествия, прогулки, концерты, праздники. Давайте заглянем в "звездный Instagram".
Источник: DELFI