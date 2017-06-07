Как живет звезда латвийского тенниса Елена Остапенко

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фото: instagram.com/jelena.ostapenko1997

Woman | 7 июня 2017 года, 16:31

19-летняя Елена Остапенко 6 июня стала первой теннисисткой из Латвии, попавшей в полуфинал турнира серии "Большого шлема".

Юная спортсменка помимо успехов в большом теннисе может похвастаться и популярностью в социальных сетях - на профиль девушки в Instagram подписаны почти 16 тысяч пользователей.

Большая часть публикаций - это, конечно, теннис. В остальном Елена делится с подписчиками обычными, но яркими моментами своей жизни - путешествия, прогулки, концерты, праздники. Давайте заглянем в "звездный Instagram".

Источник: DELFI

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