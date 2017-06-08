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Американский актер и продюсер Брэд Питт неожиданно выступил в роли пессимистичного ведущего прогноза погоды. Он принял участие в шоу Джима Джеффриса на канале Comedy Central. Увидеть скетч с Питтом можно на YouTube.

В этом ролике Питт в забавном костюме стоит на фоне красно-оранжевой карты мира и радостно сообщает, что климат на планете становится теплее.

«У вас есть какой-нибудь прогноз на будущее для нас?» – спрашивает у него Джеффрис. «Есть. Будущего нет», – отвечает Питт и улыбается. «Чудесно», – добавляет Джеффрис.

Такой прогноз Питт дал на фоне новостей о выходе США из соглашения по климату.

Ранее актер, лауреат премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из соглашения по климату.