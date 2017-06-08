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Известная российская модель, невеста актера Брэдли Купера, Ирина Шейк впервые поссорилась с матерью своего возлюбленного.

Отношения Ирины и Глории Кампано, матери Брэдли, всегда были образцово-показательными. Модель и ее будущая свекровь часто ходили вместе на прогулки и шопинг. Однако после рождения дочери Шейк и Купера, Леи де Сены, у женщин появились поводы для споров. Об этом сообщает таблоид Star.

По словам анонимного источника, Шейк не понравилось, что новоиспеченная бабушка, которая жила вместе с будущими супругами, стала слишком активно участвовать в воспитании внучки. "Ирина уважает Глорию как маму Брэдли и не против того, чтобы она была рядом, но не под одной крышей с ними", - пояснил источник.

Отмечается, что Купер поддержал Шейк, и они попросили Глорию съехать. Теперь мать актера лишь иногда останавливается у пары, в основном, когда будущим супругам нужно уехать по работе.

Источник: РБК