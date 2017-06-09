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фото: instagram.com/britneyspears

Судя по всему, Бритни Спирс наконец нашла человека, с которым готова строить длительные отношения. Несмотря на то, что новый бойфренд моложе Бритни, она искренне счастлива с ним и наслаждается этим романом уже несколько месяцев. Напомним, 35-летняя певица начала встречаться с 23-летним Сэмом Асгари еще в прошлом году. Сэм настоящий красавец — модель и бодибилдер.

Публикация от Sam Asghari (@samasghari) Май 23 2017 в 12:18 PDT

Благодаря Instagram Бритни, поклонники узнали о новом приключении влюбленных - они отправились вместе в Японию. На одном из снимков Спирс и Асгари позируют посреди оживленной улицы, и, к слову, даже одеты в одном стиле. Также артистка поделилась и другими фотографиями с отдыха.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Июн 7 2017 в 9:17 PDT

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Май 30 2017 в 9:14 PDT

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Май 24 2017 в 1:11 PDT

Источник: Viva!