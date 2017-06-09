Бритни Спирс с молодым бойфрендом улетела в Японию
Woman | 9 июня 2017 года, 15:46
Судя по всему, Бритни Спирс наконец нашла человека, с которым готова строить длительные отношения. Несмотря на то, что новый бойфренд моложе Бритни, она искренне счастлива с ним и наслаждается этим романом уже несколько месяцев. Напомним, 35-летняя певица начала встречаться с 23-летним Сэмом Асгари еще в прошлом году. Сэм настоящий красавец — модель и бодибилдер.
Благодаря Instagram Бритни, поклонники узнали о новом приключении влюбленных - они отправились вместе в Японию. На одном из снимков Спирс и Асгари позируют посреди оживленной улицы, и, к слову, даже одеты в одном стиле. Также артистка поделилась и другими фотографиями с отдыха.
Источник: Viva!