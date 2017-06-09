Woman |

26-летняя певица Нюша (Nyusha) готовится к свадьбе со своим избранником Игорем Сивовым. Жених артистки является генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Торжество пройдет в августе.

Длительное время место проведения церемонии было тайной, однако, как стало известно, свадьба пройдет на Мальдивах. Пара не хочет, чтобы на таком важном событии были журналисты, потому они и выбрали столь отдаленное место.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Фев 16 2017 в 9:16 PST

На торжестве будут присутствовать лишь самые близкие друзья и родственники пары. Отметим, что на днях Нюша призналась, что уже готова уйти в декрет, поэтому, не исключено, что в скором времени станет известно о беременности звезды.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 24 2017 в 2:41 PST

Источник: WomanEL