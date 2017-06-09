Нюша сыграет свадьбу на Мальдивах
Woman | 9 июня 2017 года, 17:07
26-летняя певица Нюша (Nyusha) готовится к свадьбе со своим избранником Игорем Сивовым. Жених артистки является генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Торжество пройдет в августе.
Длительное время место проведения церемонии было тайной, однако, как стало известно, свадьба пройдет на Мальдивах. Пара не хочет, чтобы на таком важном событии были журналисты, потому они и выбрали столь отдаленное место.
На торжестве будут присутствовать лишь самые близкие друзья и родственники пары. Отметим, что на днях Нюша призналась, что уже готова уйти в декрет, поэтому, не исключено, что в скором времени станет известно о беременности звезды.
Источник: WomanEL