82-летняя Софи Лорен изумила откровенным декольте
Woman | 12 июня 2017 года, 15:58
82-летняя итальянская актриса Софи Лорен посетила церемонию крещения круизного судна MSC Meraviglia в гавани Гавр, в Нормандии. Великая актриса явилась на мероприятие в красивом переливающемся на солнце платье с глубоким декольте.
Оно было настолько глубоким, что стоявший рядом капитан не мог отвести взгляд от Лорен.
Актриса хоть и в возрасте, но продолжает за собой следить. Она сделала довольно насыщенный макияж, надела жемчужный чокер на шею и серьги из этого же гарнитура. Софи Лорен, по отзывам, выглядела очень изящно и намного моложе своих лет.
Источник: НаПЕНСИИ