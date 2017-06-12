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82-летняя итальянская актриса Софи Лорен посетила церемонию крещения круизного судна MSC Meraviglia в гавани Гавр, в Нормандии. Великая актриса явилась на мероприятие в красивом переливающемся на солнце платье с глубоким декольте.

Оно было настолько глубоким, что стоявший рядом капитан не мог отвести взгляд от Лорен.

Актриса хоть и в возрасте, но продолжает за собой следить. Она сделала довольно насыщенный макияж, надела жемчужный чокер на шею и серьги из этого же гарнитура. Софи Лорен, по отзывам, выглядела очень изящно и намного моложе своих лет.

Источник: НаПЕНСИИ